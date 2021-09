Client list - S02 E10 - Au bout de l'enquête

Lacey se fait agresser par un homme entré par effraction chez Riley. Kyle et Riley pensent tous les deux que c’est lié à leurs secrets respectifs. Suite au choc, Lacey fait une fausse couche et Riley entreprend alors de retrouver l’agresseur de son amie et de le faire arrêter. Considérant que l’enquête de la police n’avance pas assez vite, elle demande à Georgia de passer quelques coups de fil. Au Spa, Selena découvre la relation entre Nikki et Derek.