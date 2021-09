Client list - S02 E11 - Les rois du bal

Riley a pour client un génie de l’informatique qui, lorsqu’il décroche un gros contrat avec le Pentagone, lui offre un diadème en diamants pour la remercier de l’avoir soutenu et lui avoir redonné confiance. Après sa journée de travail, Nikki retrouve Carlyle qui est son amant en réalité.Il la manipule pour qu’elle lui donne la liste des clients. Lacey qui ne s’est toujours pas remise de l’agression dont elle a été victime et de sa fausse couche retrouve Riley chez Harold pour une soirée entre filles. Il est beaucoup question de la prochaine soirée des anciens du lycée organisée par Taylor. Cette dernière se repose pas mal sur Lacey, qui veut bien l’aider mais n’a pas envie d’aller à cette fête parce qu’elle appréhende le regard des autres. Evan décide de mentir pour couvrir Riley qui a volé des infos pour retrouver Foster l’agresseur de Lacey. Shelby lui dit que c’est la seule fois qu’elle acceptera de mentir et précise bien qu’elle ne le fait que pour lui. Evan demande à Riley si elle est prête à mentir au procureur pour protéger sa famille, elle accepte. Elle en parle à Georgia qui la met en garde contre une éventuelle enquête sur les activités du spa. Riley lui répond qu’elle ne risque rien, qu’elle a pris toutes ses précautions. Kyle et Riley rendent visite à Linette qui ne supporte pas sa cure. Kyle se propose de l’aider vu qu’ils ont tous les deux la « même maladie ». Riley est touchée, puis jalouse quand elle constate que c’est Kyle que sa mère appelle désormais quand elle a besoin de soutien. C’est d’ailleurs parce qu’il est allé la soutenir qu’il arrive très en retard à la soirée. Riley lui en veut et s’excuse quand elle apprend la raison du retard. Comme le vote a été truqué par Taylor, c’est elle et Ben, qui est venu avec Heather, sa nouvelle conquête, qui sont couronnés reine et roi de la soirée. Réalisant que Ben ne cherche absolument pas à la reconquérir, alors qu’ils sont en instance de divorce, elle décide de s’en prendre à la voiture qu’il vient d’offrir à Heather. Riley lui montre comment bien faire les choses et fracasse une des vitres. Elles sont arrêtées toutes les deux, gardées à vue, et c’est Evan qui vient les libérer car Ben ne portera pas plainte. Sur place, Riley a une explication avec Kyle et Evan et leur demande d’être raisonnables pour que leur relation s’arrange. Kyle raccompagne Riley chez elle et lui dit qu’elle voudrait revenir à la maison