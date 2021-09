Client list - S02 E12 - Manoeuvres audacieuses

Riley est en cabine avec un client de la liste lorsqu’elle que la lumière bleue clignote. Cela signifie que la police est dans les lieux. En arrivant à l’accueil, elle constate qu’il s’agit d’Evan qui, ayant un torticolis, espère qu’elle va lui trouver un créneau. C’est Selena qui le masse, il lui raconte ses soucis avec Shelby qui ne veut plus lui parler. Le lieutenant Barnes désigne Evan et Trimble pour une mission dans un salon de massage de Beaumont, ils devront se faire passer pour des clients et arrêter les masseuses, en cas de racolage. A quelques jours de son mariage Georgia est à cran, d’autant qu’on lui a livré le mauvais gâteau. Riley la rassure et se charge de lui en trouver un autre. Dale conseille à Kyle de ne pas brusquer Riley et d’attendre qu’elle lui demande de revenir à la maison. Selena n’a pas de cavalier pour le mariage, Riley demande à Derek de l’accompagner. Selena relève le défi. Lors d’un dîner chez Riley, où Lacey, Dale , Kyle et elle se retrouvent comme au bon vieux temps, Kyle leur dit combien ils les trouvent formidables de lui avoir pardonné. Il refait part de son souhait de revenir à la maison. Lacey rend visite à Linette qui va mieux. Dale donne des conseils à Evan pour reconquérir Shelby, et emmène Lacey frapper des balles de base-ball pour lui remonter le moral. Kyle, de retour d’un entretien d’embauche qui s’est bien passé vient voir Riley au spa pour lui en parler. Il apprend qu’elle sera bientôt propriétaire des lieux. Il n’est donc pas question qu’elle quitte le Rub quand il aura un travail fixe. Lors de sa mission, Trimble est violemment frappé par une masseuse qu’il a prise pour une prostituée, et Evan sachant que Selby, qui est en planque, l’écoute, en profite pour dire à sa masseuse ce qu’il ressent pour elle. La masseuse lui ayant proposé des massages illicites, il l’arrête. Lors de l’interrogatoire, elle balance son patron, Greg Carlyle. Quelques heures avant le mariage, Kyle apprend qu’il ne sera pas embauché à cause de ses antécédents. Riley et lui font tomber le nouveau gâteau de Georgia qui se casse. Kyle en refait un autre à la grande surprise de Riley qui est obligée une nouvelle fois d’aller remonter le moral de Georgia qui a peur que l’amour qu’ Harold lui porte ne tienne pas sur la durée. Dale invite Lacey à assister à un match de base ball au stade. Ce n’est qu’un prétexte pour lui faire une deuxième demande en mariage, en présence de Kyle et Riley. Lacey est aux anges. De retour du stade, alors que Kyle lui offre une bague, Riley – qui lui a demandé de revenir à la maison - entend à la radio qu’une descente de police a leu lieu dans un salon de massage de Beaumont et qu’il y en aura d’autres dans tout le Texas. Big froid !