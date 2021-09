Client list - S02 E13 - Le temps qu'il faudra...

Daniel, le client qui aime que Riley lui balance des tartes à la crème lui demande si une ou deux autres filles aussi extraordinaires qu’elle pourraient se joindre à eux pendant la séance. Riley lui dit qu’elle va y réfléchir pour la prochaine fois. Elle annonce à ses employées que le spa sera fermé le lendemain et que toute l’équipe ira masser les gens gratuitement lors d’un tournoi de golf caritatif organisé par Harold. Derek semble très amoureux de Selena qui met les points sur les « i » : eux deux, c’est uniquement pour le fun. Derek est déçu mais joue le jeu. Georgia n’apprécie pas du tout que Riley aille masser des golfeurs, elle trouve la situation risquée. Daniel qui assiste à ce tournoi saute sur Riley dès qu’il la voit. Georgia le rappelle à l’ordre, il doit respecter les règles du jeu, faute de quoi, il sera rayé de la liste. Evan, qui comme Trimble vient d’avoir une promotion dans une nouvelle unité d’élite, suite au succès de la descente au Lotus Bleu, assure la sécurité pendant le tournoi. Le juge Overton vient le féliciter alors qu’il discute avec Riley qui feint, bien sûr de ne pas le connaître. Elle a vu la veille et il lui a conseillé de ne plus prendre de nouveaux clients sur la liste pendant quelques temps. Evan annonce devant Riley que son unité va lutter, entre autres, contre la prostitution. Riley propose un massage à Overton, qui est obligé d’accepter. Ils se retrouvent en tête à tête et Riley laisse éclater sa colère car il aurait dû lui dire ce qui se tramait, il la rassure en lui disant que c’est lui qui émettra les mandats pour les opérations à venir et qu’il la préviendra au cas où. En fin de journée, toute l’équipe se retrouve chez Harold, le portable de Riley sonne, l’alarme du Rub s’est déclenchée. Elle s’y rend avec Derek. Son bureau a été saccagé, les vandales ont laissé l’argent et les bijoux. Derek veut appeler la police, Riley refuse et lui demande de retourner chez Harold. Georgia est inquiète, Riley lui dit qu’elle va faire le nécessaire. Quand elle retourne à l’endroit où elle a enterré la liste, elle se rend compte qu’elle a disparu. Nikki apprend que le Rub a été fouillé, elle fonce chez Carlyle qui est à cran car il a la police sur le dos et qu’il sait que Nikki lui a menti. Il la chasse violemment. Derek retrouve un soldat de son unité qui lui apprend que son ami Marcus s’est suicidé. Selena qui a d’abord plaisanté sur ce tête à tête de garçons comprend que Derek est triste et l’invite à se confier. Pendant tout ce temps, Kyle ( de retour à la maison) doit gérer la soirée pyjama de Travis, qui a été à l’origine d’une dispute entre lui et Riley qui n’a pas apprécié qu’il décide ça tout seul. Il est aidé par Dale et Lacey, à la fois excités et inquiets avant la visite de l’assistante sociale qui décidera si oui ou non ils sont à même d’adopter un bébé. Riley rentre chez elle, Lacey qui la voit inquiète lui demande de se confier. Elle refuse. Kyle lui annonce qu’il est tiré d’affaire, qu’il ne devra pas témoigner contre Vandermeyer, et qu’il est prêt à aller de l’avant avec elle, et là, elle se jette sur lui, alors que jusqu’ici, elle n’y parvenait pas parce qu’elle repensait toujours à comment il l’avait abandonnée.