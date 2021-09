Client list - S02 E14 - L'étau se resserre

Lors d’une insomnie Riley se lève et laisse un message vidéo sur son téléphone destiné à ses enfants car il se peut qu’elle soit contrainte de les quitter un moment et de les laisser avec Kyle. Le lendemain matin Karina lui apporte une pochette rempli d’argent, le comportement de Riley l’inquiète mais cette dernière la rassure. Kyle surprend Riley en train de fumer, elle refuse de lui dire ce qui la stresse, comme à Lacey, à qui elle confie la pochette en lui demandant d’aider Kyle si elle devait s’absenter. Lacey lui apprend que Dale et elle ont été retenus pour une adoption. Ils ont rendez-vous avec Kim, une jeune maman enceinte qui, séduite par le couple qu’ils forment, leur annonce que c’est eux qu’elle veut pour leur enfant. L’ étau des Rangers se resserre autour de Carlyle. Le lieutenant Monroe apprend que Nikki qu’il avait aidée à fuir le Wild Nights est de nouveau proche de Carlyle et masseuse au Rub. Evan s’inquiète pour sa belle-sœur. Riley annonce à George que la liste a disparu, celle-ci est furieuse et terrorisée à l’idée de perdre Harold. Le juge Overton a reçu un mail de chantage, pensant qu’il vient de quelqu’un du Rub, il a un entretien tendu avec Riley qui lui jure qu’elle n’y ait pour rien. Elle soupçonne Nikki que Monroe et Evan vienne chercher au Rub pour l’ interroger sur sa relation avec Carlyle. Derek propose la clé de chez lui à Selena qui, ne voulant toujours pas s’engager, refuse. Voyant la police au Rub, et l’état de stress de Riley, il craint d’avoir des ennuis à cause de ses activités au salon. Shelby qui travaille aussi sur le dossier Carlyle a du mal à se faire à l’éternell loyauté d’Evan vis à vis de Riley. Kim passe une dernière échographie en présence de Lacey et Dale, elle attend un garçon, ils sont fous de joie, mais la bonne humeur est vitre entamée lorsque Billy, le père bilogique du bébé se présente et annonce à Kim qu’il a réfléchi et qu’il veut élever ce bébé avec Kim qui propose à Dale et Lacey de les rappeler plus tard. Quand Nikki retourne au Rub après l’interrogatoire, Riley lui tombe dessus. Elle lui avoue que c’est elle qui a volé la liste et qu’elle l’a toujours. Elle la cherche dans le coffre de sa voiture, mais Carlyle est passé par là, et a pris la liste. Riley retourne voir Georgia et l’oblige à l’aider à la récupérer. Shelby va faire un stage aux Affaires Internes et motivée par une prochaine promotion, elle accepte de surveiller Evan. Dale angoissé et Lacey très confiante attende la visite de Kim. Elle perd les eaux lors de l’entretien, D et L appellent une ambulance et s’occupent d’elle. En quittant la chambre d’hôpital, ils croisent Billy à qui Kim réussit à faire entendre raison. Ils donneront bien leur bébé aux Locklin. Riley revoit Overton qui lui confirme qu’il doit signer le mandat de perquisition du Wild Nights. Il demande à Riley de régler le problème de la liste au plus vite. Lacey attend avec impatience la visite de Riley à l’hôpital pour voir le bébé, mais elle est injoignable. Elle arrive finalement et Lacey lui présente son fils après lui avoir dit combien elle s’en fait pour elle. Carlyle l’attend dans le parking de l’hôpital et la menace. Elle rentre chez elle, mais reste dehors sous la pluie et dit à Kyle qu’elle comprend aujourd’hui qu’on puisse faire ses valises et tout quitter du jour au lendemain.