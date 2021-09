Client list - S02 E15 - Partir en fumée

Evan a rejoint Kyle et Riley. Les deux frères veulent savoir ce qui la met dans cet état. Elle refuse de leur parler. Elle est tellement perturbée par la disparition de la liste qu’elle oublie d’aller au spa le lendemain matin, elle demande à Selena de la remplacer. Derek est très heureux que cette dernière ait passé la nuit avec lui et dit qu’il aimerait que ce soit tous les jours comme ça. Selena qui a une peur bleue de s’engager le calme tout de suite. Un couple de touristes arrive au spa et demande à se faire masser, Selena prend le mari et bien qu’elle ait destiné la femme, très sexy, à Michelle c’est finalement Derek qui la masse. Il résistera aux avances de la cliente alors que Selena gratifiera son client d’un extra. Quand Derek l’apprend il est furieux que Selena ait pris ce risque. Ils ont une vive altercation, elle lui rend la clé de chez lui et quitte le spa sans un mot alors qu’il l’attend. Riley rend visite à Nikki qui est prête à tout pour se faire pardonner. Il ne reste plus que 24 heures avant que le contenu de la liste soit révélé. Nikki va témoigner au poste de police contre Carlyle. Au vu des informations qu’elle donne, Overton ordonne une descente au Violet Orchid, une boîte que possède Carlyle et trouve des arguments pour continuer à surveiller le Wild Nights. C’est Trimble et Evan qui s’en chargent. Riley a trouvé le moyen d’accéder au bureau de Carlyle en se faisant passer pour une strip-teaseuse venue pour une audition. Nikky de son côté a attiré Carlyle chez elle en lui faisant croire qu’elle a de nouvelles données compromettantes pour Riley et les clients de la liste. Georgia contacte le Wild Nights, en se faisant passer pour un officier de police, taupe de Carlyle, et les informe que les services de l’Immigration vont investir les locaux et qu’il faut évacuer toutes les filles en situation irrégulière qu’ils emploient. Buddy, le directeur de la boîte mord à l’hameçon, laisse Riley seule dans le bureau de Carlyle. Elle en profite pour récupérer la liste dans le coffre. Evan, en planque, a vu ce qui se passait dans le bureau et sent que quelque chose ne va pas. Il demande à Trimble de garder pour lui ce qu’ ils ont vu (entre autres, Riley faisait de la pole-dance en tenue légère) et il suit Riley qui se dirige vers Sugar Land. Il appelle Kyle pour lui demander de le rejoindre au Rub. Il demande à Dale et Lacey de garder les enfants. Lacey qui s’est fâchée avec Riley quand elle lui a avoué pourquoi et par qui elle avait été agressée, met sa colère de côté. Quand Riley arrive au Rub (où tout le personnel est parti plus tôt parce qu’elle a prétexté le passage d’un exterminateur de termites), elle laisse un message à Georgia, l’informant que tout s’est bien passé et que Carlyle ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Ce dernier arrive au spa, lui réclame la liste, la frappe et la menace. Elle met le feu à la liste, et déclenche un incendie dans lequel Carlyle périra, conformément à la stratégie qu’elle avait élaborée. Evan arrive sur les lieux, suivi de peu par Kyle. Riley leur dit qu’elle va leur expliquer...