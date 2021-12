Cloclo : 40 ans après, ultimes révélations

Il y a 40 ans, Claude François disparaissait en pleine gloire. Il avait à peine 39 ans.Mais pour tous, il reste l’inoubliable interprète de tubes indémodables, qui en font le chanteur de variété le plus populaire encore à ce jour.En témoignent les ventes de disques : 35 millions de son vivant et presque autant depuis sa mort, plus de 26 millions ! Soit au moins 61 millions de disques vendus !Qui était vraiment Claude François ? Quels secrets cachaient ce chanteur hyperactif ? Dans ce documentaire exceptionnel, ceux qui l’ont le mieux connu ont accepté de témoigner leurs souvenirs et surtout leurs anecdotes, afin de livrer un portrait inédit de la star. Un portrait qui dévoile un artiste aussi talentueux que travailleur et un show man hors du commun. Mais ce portrait révèle également un homme colérique, obsédé par la soif de réussir et le besoin de séduire des femmes.A l’aide d’archives inédites, de révélations et de témoignages rares, comme celui de son fils aîné, Claude François Jr, ce documentaire plonge dans l’intimité de la star.