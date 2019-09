Cold Case : Affaires classées - S05 E01 - Le mal triomphe

Remise de la tuerie, Lilly tente de convaincre son patron qu'elle est prête à reprendre le travail. Apostrophée par Myrna, une mère qui accuse la police d'avoir causé la mort de son fils, Lilly et Scotty rouvrent un dossier datant de 1994. Cette année-là, Dylan Noakes et Teddy Nimmo, deux adolescents du quartier pauvre de Fishtown, ont été inculpés pour les meurtres de Sean, Georges et Jack, des garçons âgés d'une dizaine d'années, battus à mort. Seul Teddy a fini par avouer. Treize ans plus tard, il s'est pendu dans sa cellule, laissant une note d'aveux. Mais Myrna affirme que son fils ne savait ni lire, ni écrire...