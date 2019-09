Alors que Brenda MacDowell fête ses fiançailles dans un restaurant, elle sort un instant pour aller à sa voiture et disparaît, laissant pour seul indice son bouquet de fleurs recouvert de gouttes de sang. Quelques mois plus tard, un homme est arrêté au volant d'une voiture volée et trahi par son ADN : il serait le coupable de l'enlèvement.