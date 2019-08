Columbo : les secrets d'une série culte

C'est le policier le plus célèbre au monde. En 69 épisodes et 18 saisons, le lieutenant Columbo a captivé des milliards de téléspectateurs. Et 50 ans après le 1er épisode, la série continue de triompher à la télévision. Mais quelles sont les raisons de ce succès hors-norme ? Comment Columbo, ce lieutenant un peu négligé, maladroit, petit… et borgne a-t-il gagné le cœur des téléspectateurs ? Dans ce documentaire inédit, grâce à des archives rares, et aux anecdotes des meilleurs connaisseurs de la série, vous découvrirez tous les secrets qui ont permis à Columbo de triompher dans le monde entier. Vous découvrirez la genèse de la série, et pourquoi elle a bien failli ne jamais voir le jour ! Vous verrez également pourquoi ce succès doit tout, ou presque, à son acteur principal : Peter Falk. De son célèbre imperméable à son cigare mâchouillé, de sa voiture à son chien, le comédien n'a rien laissé au hasard, avec un objectif : composer un personnage proche du peuple. Enfin, grâce au témoignage exceptionnel de ceux qui ont travaillé avec Peter Falk, nous dévoilerons les coulisses des tournages, et les secrets de fabrication de cette série qui a su bousculer tous les codes de l'époque, pour devenir, la plus grande série policière de l'histoire.