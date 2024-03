Columbo - Il y a toujours un truc

Le lieutenant Columbo enquête sur la mort de Max Dyson, un célèbre magicien et psychiatre, décapité par sa propre invention, une guillotine truquée. Columbo remarque alors que le collier de la guillotine a été retiré et placé à quelques mètres de la machine. Bart, un voisin et admirateur de Max, explique au lieutenant qu'il a constitué un répertoire des tours de magie orchestrés par le talentueux magicien...