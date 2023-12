Columbo - Inculpé de meurtre

Loin d'être satisfait de sa vie de couple, le psychiatre Ray Flemming accumule les aventures extraconjugales. Exaspérée, sa femme lui lance un ultimatum. Il doit lui être fidèle ou alors elle demandera le divorce et promet de ruiner sa carrière. Ray décide alors d'assassiner sa femme et de faire croire à un cambriolage qui a mal tourné, grâce à l'aide de sa maîtresse. Il fait croire à son épouse qu'il l'emmène fêter leurs dix ans de mariage à Acapulco. Peu avant, il étrangle sa femme, lui enlève ses vêtements et lui met son pyjama. Sa maîtresse le rejoint chez lui, met les vêtements de la victime et se fait passer pour madame Flemming. Avant de quitter les lieux, Ray prend soin de mettre en place une scène de cambriolage en brisant la vitre de la terrasse et en emportant avec lui des objets de valeur...