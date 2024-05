Columbo - Meurtre à l'ancienne

Ruth, son frère, Edward, et leur sœur, Phyllis, dirigent un musée auquel Ruth tient beaucoup. Hélas, Edward souhaite le fermer pour des raisons financières. Ruth persuade Milton, le gardien des lieux, de pénétrer durant la nuit dans l'établissement et de dérober des œuvres d'art. Elle lui promet cent mille euros et la possibilité de recommencer une nouvelle vie sous une autre identité.