Columbo - Quand le vin est tiré

Adrian Carsini, producteur de vin, découvre que son jeune frère, Enrico, a l'intention de vendre les vignes familiales pour régler ses dettes. Il décide de l'assassiner. Il l'enferme dans une cave à vin, éteint l'air conditionné et le laisse mourir. Il transporte, ensuite, son corps dans l'océan et fait croire à un accident de plongée. L'autopsie met à jour de nombreuses contradictions et Columbo soupçonne bientôt Adrian d'avoir supprimé son frère.