Columbo - Réaction négative

Paul Galesko est un photographe comblé par le succès et l'argent. Un seul nuage noir dans cet idyllique tableau : son épouse, Frances, dont il n'accepte plus le caractère tyrannique. Il décide de se débarrasser d'elle et met au point un plan auquel, très astucieusement, il associe un ancien détenu, Alvin Deschler...