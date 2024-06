Magazines • Société

Une nouvelle génération de femmes et d’hommes casse les codes et s’émancipe du culte de la minceur. Pour eux, finies les injonctions du summer body, la peur des bourrelets et la phobie de la balance. Une révolution corporelle serait-elle en marche ? L’humoriste Mahaut Drama, 29 ans, a longtemps détesté son corps et ses formes. Son ancien journal intime dresse le portrait d’une ado bourrée de complexes alimentés par la mode, les magazines, les clips et la télé. Pourtant Mahaut n’est pas grosse : elle fait du 42, comme la majorité des Françaises. Aujourd’hui elle impose son style, assume son corps et revendique ses formes. A travers des trajectoires hors du commun, des rencontres inspirantes et des archives choc, Mahaut Drama raconte l’incroyable combat qu’il faut mener pour accepter un corps longtemps moqué par la culture populaire et réprouvé par la société.