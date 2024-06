CORPS SANS COMPLEXE - Comment je me suis libérée - Partie 1

Une nouvelle génération de femmes et d’hommes casse les codes et s’émancipe du culte de la minceur. Pour eux, finies les injonctions du summer body, la peur des bourrelets et la phobie de la balance. Une révolution corporelle serait-elle en marche ? Dans ce documentaire, l’humoriste Mahaut Drama, 29 ans, nous ouvre les portes de son quotidien et du rapport à son corps, elle replonge dans le journal intime de son adolescence, nous invite à une expérience sociologique avec des enfants et des Barbies et teste même pour nous une séance de booty therapy !