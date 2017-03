DC: Legends of Tomorrow: Dominic Purcell et Wentworth Miller débarquent à Paris!

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TMC |

Le 3 et 4 juin prochain, cela risque d’être l’euphorie à Paris ! La troisième édition de la SuperHeroes Con promet du lourd en termes d’invités. Pour laisser place au suspense, petit à petit, les noms des acteurs sont dévoilés ! Après Michael Rowe (Deadshot) et notre cher David Ramsey (Diggle), on vient d’apprendre que les deux acolytes Dominic Purcell (Heat Wave) et Wentworth Miller (Captain Cold) seront de la partie ! Les deux acteurs qui ont dans le passé collaboré ensemble dans la série Prison Break, font partie des personnages marquants de Legends Of Tomorrow, la série dérivée de Arrow et Flash. A noter que c’est leur toute première participation à la convention.





La SuperHeroes Con III : l’événement





La SuperHeroes Con III, est une convention réunissant les séries Arrow, The Flash, Supergirl et Legends of Tomorrow. Durant ces deux jours, les fans vont pouvoir assister à des conférences, faire des photos avec leurs acteurs préférés, prendre des autographes… En quelques mots, le bonheur ! La convention qui se déroule à l’Hôtel Hilton, affiche presque complet ! Les fans peuvent se rendre sur la billetterie du site, pour choisir le pass qui leur correspond ! Un week-end de folie en perspective entouré de vos acteurs préférés !