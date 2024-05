Environnement • Nature

Le pergélisol, c'est cette couche de terre gelée qui compose 25% des terres émergées de l'hémisphère nord et qui a emprisonné un grand nombre d'éléments dont des bactéries et des virus inconnus... Ces trente dernières années, le réchauffement climatique a multiplié par 7 son taux de décongélation. Comment empêcher une crise climatique, voire sanitaire ? Ce documentaire nous emmène à la rencontre de chercheurs afin de comprendre l'impact des activités humaines sur ce dégel et les risques que celui-ci représente.