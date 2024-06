Magazines • Société

Que veulent les femmes ? Le désir féminin reste nébuleux, insaisissable, mystérieux : trop de sexisme, trop de tabous, trop de stéréotypes et de clichés. A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Maïa Mazaurette, la sexperte de Quotidien, a interrogé des femmes, connues ou inconnues, de tous horizons et de tous âges, sur leurs envies, leurs fantasmes et leur plaisir. Ce documentaire explore toutes les facettes du désir féminin.