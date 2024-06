Magazines • Société

Ils sont obsédés, adorent le sexe et sont toujours prêts à l’action : les clichés sur le désir masculin ont la vie dure. Pour changer les représentations, Maïa Mazaurette a interrogé des hommes, de tous horizons et de tous âges, sur leurs envies, leurs fantasmes et leur plaisir. 5 ans après MeToo, les hommes se posent de nouvelles questions sur leur rapport à la sexualité et découvrent des territoires entiers inexplorés.