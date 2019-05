Aujourd’hui, la cocaïne n’est plus réservé aux plus fortunés ou aux soirées en boîte de nuit : désormais, cette drogue se consomme partout. Chez les pêcheurs, mais aussi dans les lycées et même jusque dans les hôpitaux, parmi un personnel soignant au bout du rouleau. Un infirmier a accepté de témoigner de sa consommation pour « tenir le coup ».