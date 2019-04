Appli sextoy, porno en réalité virtuelle, ... comment la technologie veut révolutionner l'industrie du X

Ne vous y trompez pas, le monde du porno est loin d'être ringard : c'est par lui que sont arrivés certaines des plus grosses innovations technologiques de ces dernières années. La réalité augmentée ? C'est d'abord pour le porno qu'elle a été expérimentée. Aujourd'hui, l'industrie du X et de l'érotisme ne s'y trompe pas : la technologie s'installe partout, du plus petit sextoy aux caméras les plus perfectionnées.