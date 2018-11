"C'était l'esclave de Paris Hilton" : comment Kim Kardashian a commencé sa succes-story

Comment Kimberley Kardashian est-elle passée d'une fille de bonne famille inconnue du grand public à l'icône mode et influenceuse la plus puissante de la décennie ? Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas sa sex-tape qui l'a rendue célèbre - même si elle l'a dopé sa notoriété - mais bien Paris Hilton. À l'époque, le modèle parfait de réussite, c'est elle ! la fille héritière des hôtels Hitlon. Et qui se trouve dans son ombre, partout où elle va ? Kim Kardashian, qui saura habilement utilisé la notoriété de son amie pour parvenir à ses fins.