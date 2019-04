À la surface rayonnent les casinos et les grands restaurants, plein de touristes, de joueurs, d'opulence : c'est l'image que veut renvoyer Las Vegas, la ville des parieurs et du luxe. Pourtant, six pieds sous terre, c'est une autre réalité de la ville qui se dessine : ici, dans les galeries souterraines vivent des centaines de SDF qui ont tout perdu. Dans le noir complet et l'humidité, ils subsistent tant bien que mal, cachés de tous.