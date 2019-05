On estime qu’il y a entre 8 et 10 mules par avion Cayenne-Paris. Ça fait entre huit et dix personnes prêtes à transporter de la cocaïne jusqu’en Europe, au péril de leur vie. Car les ovules chargées de drogue peuvent éclater à tout instant et causer une mort quasi instantanée. Martin Weill a rencontré Maria, une mule qui a fait 7 passages en Europe, le ventre chargé de drogue, avant de se faire arrêter.