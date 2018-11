Starlette de télé-réalité, super copine de Paris Hilton, Kim Kardashian a eu du mal à se défaire de son image sulfureuse et, somme toute, assez peu glamour. Son meilleur atout pour se transformer ? Son compagnon et futur mari, Kanye West. Très proche des grands designers, c'est lui qui a décidé de relooker complètement Kim Kardashian pour lui ouvrir les portes de la mode et de la jet-set.