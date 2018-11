Découvrez les premières minutes du doc événement "Le Braquage de Kim Kardashian"

3 octobre 2016. Kim Kardashian est à Paris pour assister à la Fashion Week dans la capitale. La star séjourne dans un hôtel particulier du XVIIIe arrondissement. Dans la nuit, alors qu'elle se retrouve seule dans sa chambre, une bande de braqueurs pénètre dans l'hôtel et séquestre Kim Kardashian dans sa salle de bains. Les malfaiteurs repartiront avec un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. C'est le plus gros braquage commis dans la capitale. Deux ans après, les équipes de Bangumi ont retracé le fil de cette soirée et l'enquête de la brigade anti-criminelle de Paris. Enquêteurs, policiers, proches de la star, personnalités du monde de la mode ont été interrogés. Qui est vraiment Kim Kardashian ? Comment en est-elle arrivée à attirer autant la convoitise ? MYTF1 vous propose de découvrir en exclusivité les premières minutes du doc événement sur "Le Braquage de Kim Kardashian".