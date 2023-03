Le doc quotidien - Toi et moi, mode d’emploi - Partie 1

On se prend par la main, on se regarde dans les yeux, on s’engueule au supermarché. On vit en couple. Au cours de sa vie, 98% de la population aura expérimenté la vie à deux. Le couple est encore aujourd’hui le modèle de référence pour vivre en société. Et pourtant, le couple est de plus en plus instable et fragile. Après avoir dressé le portrait des vieux et des ados d’aujourd’hui, Le Doc Quotidien s’intéresse cette fois-ci à la vie à deux, de la première rencontre au mariage, de la routine qui s’installe aux tensions qui surgissent : l’infidélité, la charge mentale, les prises de tête ou encore la place du sexe. Pour répondre à toutes ces questions, le réalisateur Emmanuel Le Ber a passé un an avec sept couples de tous les âges, de tous les horizons et de toute la France. Un an à les regarder vivre ensemble ou à distance, à s’aimer et à s’écharper. Un an à partager leurs joies et leurs peines, leurs délires et leurs crises, de la cuisine à leur chambre à coucher. Un an pour comprendre comment ça dure et pourquoi c’est dur.Toi et moi mode emploi, un film inédit dans la continuité de Quotidien, réalisé par Emmanuel Le Ber.