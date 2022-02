Le doc Quotidien - Un an chez les petits champions - Partie 1

Vous les voyez comme de simples enfants, et pourtant ils sont les champions de demain. Volonté de fer, mental d’acier, à 10 ans, les petits champions sont déjà des sportifs de haut niveau. Après avoir dressé le portrait des vieux, puis des ados, Le Doc Quotidien est parti cette fois-ci à la recherche du futur Kylian Mbappé. Clémence Majani, réalisatrice de la rubrique « La Mondaine », a mouillé le maillot en passant un an avec 5 petits champions : une footballeuse, un pilote de course, une snowboardeuse, un danseur et même un pêcheur. Elle les a suivis partout, des entrainements aux championnats mais aussi dans leur famille. Aono, Emma, Evan, Léo et Amine sont de vrais phénomènes, mais restent avant tout des enfants : ils se chamaillent, n’obéissent pas à leurs parents et se curent le nez toute la journée. Un an chez les petits champions, un film inédit dans la continuité de Quotidien, réalisé par Clémence Majani et raconté par Etienne Carbonnier.