Le doc Quotidien - Un an chez les vieux

Bonne nouvelle : on vit de plus en plus longtemps !Il y a 15 millions de personnes âgées en France. Et en 2030, elles seront 20 millions !Emmanuel Le Ber est le réalisateur du documentaire sur les Bleus champions du Monde 2018. Pendant plus de 10 ans, il a aussi réalisé pour Le Petit Journal et Quotidien des sujets mémorables et drôlissimes sur les ados, les fans, les festivals et les bals populaires.Pour le premier numéro du Doc Quotidien, il a sillonné pendant un an les 4 coins de l’Hexagone pour faire le portrait des vieux qui n’ont pas rendu les armes. Des vieux qui acceptent de vieillir mais refusent d’être assignés à un statut social. Après la dure crise sanitaire que nous venons de vivre, le film est une ode à la vie, à l’énergie, à la fête. Les vieux et la danse, les vieux et le sexe, les vieux et les nouvelles technologies ; les vieux dans toute leur splendeur ! Les vieux qui se confient aussi et se dévoilent. Un an chez les vieux, un documentaire inédit dans la continuité de Quotidien.