Martin Weill à la conquête de Las Vegas

Martin Weill vous emmène à la conquête de Las Vegas, la ville de la démesure, de l’exubérance et du vice. Sin City est un peu notre dark side à nous, avec nos délires, nos obsessions et nos fantasmes. Si vous pensez tout connaître de Las Vegas, vous allez être surpris. Les casinos ne font plus autant recette, alors Vegas doit se réinventer pour attirer les dollars et les stars. Et vous allez voir, la ville de tous les excès n’est jamais à court d’imagination ! The show must go on. Ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas !