Martin Weill à la recherche du corps parfait

Martin WEILL est de retour avec son nouveau rendez-vous sur TMC. Pour ce deuxième numéro, Martin Weill vous embarque à la recherche du corps parfait. Un grand voyage de Miami à la Corée du Sud, en passant par le Royaume-Uni et le Canada. Pour plaire aux réseaux sociaux, trouver un boulot ou même devenir immortel, on n’a jamais été aussi loin dans la quête du corps parfait. Une quête qui nous obsède et nous rend dingues. Chirurgie esthétique, prothèses futuristes, modification de l’ADN, tout est bon pour devenir plus beau, plus fort, plus performant. L’équipe de Martin Weill a posé ses valises à Miami, la ville où exhiber son corps de rêve rapporte des likes et surtout des dollars. Et qui dit selfie dit souvent bistouri. On vous présentera un exubérant Docteur qui diffuse en direct ses opérations. Ses patientes lui demandent de ressembler à leurs idoles Instagram ou même le même visage que sur leur filtre Snapchat On partira en Corée du Sud, le pays de la beauté trop parfaite. Là-bas quand vous avez votre bac, pour vous aider à trouver un boulot, certains parents vous offrent non pas le permis mais une rhinoplastie. Martin WEILL vous emmènera aussi pour un road trip au pays des transhumanistes. Leur rêve : fabriquer le corps du futur. Ces pirates du vivant veulent nous rendre plus puissant. Et pourquoi pas immortel, si vous optez pour la cryogénisation. Si la vie éternelle en solo vous fait peur, rassurez-vous, il existe désormais des robots-compagnons d’un genre nouveau !