Martin Weill face à Jordan Peterson, l’intellectuel aux théories masculinistes [version longue]

Martin Weill a rencontré le phénomène intellectuel du moment aux États-Unis et au Canada : le professeur de psychologie Jordan Peterson. Passé par Harvard, il enseigne aujourd’hui à l’université de Toronto. Emballage chic pour un discours choc : des positions ultra conservatrices et polémiques. Inconnu du grand public il y a encore deux ans, il est devenu la caution intello de l’alt right, l’ultra droite américaine. Fervent défenseur d’un nouvel ordre patriarcal, Peterson tape sur à peu près tout : le politiquement correct, les féministes, le mouvement #MeToo… Voici la version longue de l’interview que vous avez pu voir dans « Martin Weill et les nouveaux gourous ».