Martin Weill sur les routes de la cocaïne

Martin Weill vous emmène sur les nouvelles routes de la cocaïne. De la Colombie à Paris en passant par la Guyane, la Bretagne ou la Charente. La cocaïne est partout. Plus accessible, plus abordable, de plus en plus de monde en achète. Aujourd’hui, la cocaïne n’est plus réservée à une clientèle aisée. En France, les artisans et les ouvriers en consomment plus que les cadres. Une consommation banalisée et « ubérisée », les dealers livrent à domicile grâce aux applis. L’équipe de Martin Weill a suivi les grandes étapes de ce trafic mondial en allant à la rencontre de ses protagonistes. Les petites mains des labos clandestins, les chefs de gangs mais aussi les repentis et les victimes. Le voyage commence aux racines du mal en Colombie qui a battu son propre record : près de 1 400 tonnes de cocaïne produites par an. Vous verrez que les moyens des narco trafiquants sont sans limite pour exporter la marchandise par super tankers et même par sous-marins. Vous découvrirez le destin des « mules guyanaises » qui transportent la cocaïne dans leur ventre. Jusqu’à 1 kilo. Chaque année, entre 3 000 et 4 000 mules font le voyage Cayenne / Paris pour quelques milliers d’euros. Des femmes enceintes, des retraités et mêmes des lycéens sont recrutés pour alimenter la métropole. Martin Weill vous fera aussi découvrir la fascination qu’exerce encore Pablo Escobar, le plus grand narco trafiquant de Colombie. Le « narco tourisme » explose dans sa ville natale de Medellin. Un bon filon pour la famille Escobar et une dizaine de tour operators. Ce qui n’est pas du goût des autorités.