Quotidien : l’année people

Quotidien : l'annéee people 2021 vous propose les meilleurs moments de l’année sur le plateau de Yann Barthès : l’interview événement de Barack Obama et Bruce Springsteen, mais aussi Coldplay, Ed Sheeran, Catherine Deneuve, Thimothé Chalamet, Juliette Armanet, Orelsan, Tom Holland & Zendaya, Tahar Rahim, Marion Cotillard….Mais aussi le meilleur du « Petit Q » avec Willy Papa, les soirées les plus chic avec « La Mondaine » de Clémence Majani, les images de la Fashion Week avec Etienne Carbonnier et la revue de presse des influenceurs de Nicolas Fresco.