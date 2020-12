Quotidien : l'année people - 2020

Quotidien, l'année people 2020 vous propose les meilleurs moments avec les invités de Yann Barthès : le retour de Will Smith, Penelope Cruz, Omar Sy, Selena Gomez, Olivier Giroud, Renée Zellweger, Kylie Minogue, Albert Dupontel, Valérie Lemercier, Laetitia Casta… Mais aussi le meilleur du « Petit Q » avec Willy Papa, les soirées les plus chic avec « La Mondaine » de Clémence Majani et les images de la Fashion Week avec Etienne Carbonnier.