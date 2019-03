Avoir recours au bistouri pour briller sur ses selfies : c'est quoi la "Snapchat dysmorphia" ?

Rien n'est trop beau pour les réseaux sociaux. Avec l'apparition de Snapchat et d'Instagram et surtout de leurs filtres, de plus en plus d'utilisateurs ont décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique pour coller au plus près de leur image idéale : nez affiné, mâchoire plus délicate, yeux agrandis. Désormais, les pros du selfie ne reculent devant rien pour être les plus beaux sur les réseaux sociaux.