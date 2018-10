En 2016, Jenifer est en tournée à ce moment-là. En rentrant d'un concert à Bruxelles, elle a un accident de la route qui fait un mort et six blessés. Elle aura beaucoup de mal à s'en remettre et annulera même une série de concerts par la suite. Il n'y a pas un jour sans que la chanteuse n'y repense. Elle revient sur cet événement tragique de sa vie avec beaucoup d'émotions.