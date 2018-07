Premières minutes : Aquatis, au coeur du zoo aquatique le plus incroyable du monde

Depuis une dizaine d’années, aux États-Unis, en Espagne, au Japon ou encore en Chine, les aquariums rivalisent de gigantisme et de prouesse scénographique pour attirer des dizaines de millions de visiteurs.En Suisse, un homme a décidé d’offrir à l’Europe un aquarium capable de rivaliser avec les mastodontes du secteur en misant sur un concept novateur et unique : l’eau douce !Après plus de 15 ans de persévérance, Aquatis, plus grand aquarium d’eau douce d’Europe, a ouvert ses portes en octobre 2017. Le long d’un parcours qui sillonne les cinq continents, 450 000 visiteurs annuels sont attendus.Quelques chiffres résument l’ambition d’Aquatis : près de 2 millions de litres d’eau douce, 20 écosystèmes différents, 46 aquariums, vivariums et terrariums, 100 reptiles et 10 000 poissons venus des 5 continents. Surfant également sur l’engouement pour les aquariums dans le monde entier, Dubaï est clairement la cité de la démesure.L'un des symboles de cette opulence est sans aucun doute le complexe hôtelier, inspiré du mythe de l'Atlantide : l'Atlantis The Palm.Démesuré avec 1 539 chambres et suites, c'est également un parc d'attractions doté du plus grand aquarium du monde : 11 millions de m3 d’eau, 65 000 poissons et animaux marins de 250 espèces différentes. À 10 mètres de profondeur, requins, raies et poissons des quatre coins du monde sont à portée de main.Pour profiter de l’expérience, les visiteurs peuvent profiter de l’Ossiano, un restaurant gastronomique situé en plein cœur du bassin pour un dîner en tête à tête avec les poissons, affronter les toboggans du plus grand parc aquatique du Moyen Orient qui s’étend sur 17 hectares, marcher dans l’aquarium en scaphandre ou même plonger avec les requins et les raies. Une expérience unique ! Découvrez ces histoires hors du commun, ces parcours uniques et ces portraits d’hommes et de femmes extraordinaires.De Lausanne à Dubaï, plongez au cœur de ces zoos aquatiques…