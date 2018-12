Il aurait eu 60 ans : le destin brisé de Michael Jackson

Le 29 août prochain, Michael Jackson aurait eu 60 ans.A l’occasion de cet anniversaire, TMC propose un document exclusif, une plongée au cœur de l’histoire du «Roi de la Pop» et de son héritage, racontée par sa famille et ses proches.Avec les interviews de ses frères, Jermaine Jackson et Tito Jackson, vous découvrirez son enfance difficile dans une des villes les plus pauvres des États-Unis à l’époque.Vous verrez également comment son père a fait de Michael Jackson une machine à tubes et a sacrifié sa jeunesse afin de sauver la famille Jackson (6 frères et 3 sœurs) de la misère.À 21 ans, l'artiste va se rebeller et quitter son père et sa famille pour réaliser l’album «Thriller» qui détient toujours les records de ventes au monde. La jeune comédienne du clip, Ola Ray, dévoilera les coulisses de cet enregistrement devenu culte.Ce document sera aussi l’occasion d'évoquer l’histoire de Prince, Paris et Blanket, ses 3 enfants : du secret de leur naissance à leur adolescence indépendante, être les héritiers du chanteur peut aussi être un fardeau lourd à porter.Grâce au témoignage exclusif de sa meilleure amie, nous saurons ce qu’est devenue Debbie Rowe, la mère biologique de Prince et Paris Jackson.Enfin, nous décrypterons le business de cette légende de la musique qui reste le chanteur le plus «rentable» au monde.Un document de Gilles Ganzmann (Jara Prod avec TF1 Production).Avec les témoignages de :Tito Jackson, frère de MichaelJermaine Jackson, frère de MichaelOla Ray, comédienne dans "Thriller"Vincent Paterson, chorégraphe de Michael Jackson (1983-1997)Buz Kohan, auteur de chansons et confident de la starGloria Berlin, meilleure amie de Katherine Jackson, la mère de Michael JacksonMatt Forger, ingénieur du son des albums "Thriller", "Bad", "Dangerous", "History"Christiane Monténégro, confidente de Debbie RoweRichard Lecocq, co-auteur du livre : "Michael Jackson la totale"