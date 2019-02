Bébés chats : les 100 premiers jours de leur vie

Les bébés chats… Ils nous font craquer. On les adore ! Mais savez-vous ce que vit un chaton les premiers mois de sa vie sur Terre, avant que vous ne l’adoptiez ? Comment se passe son éveil au monde ? Comment devient-il si vite autonome ? Comment développe-t-il ses sens qui feront de lui un redoutable chasseur ? Bref, comment un chaton devient-il un chat ? Voici l’incroyable histoire des 100 premiers jours de la vie des chatons et ce sont eux qui vont vous la raconter !!! Nous allons vous montrer la face cachée de la fulgurante évolution des bébés chats, en se mettant à leur hauteur et en se glissant dans leur tête. Nous avons suivi des chatons de toutes les races, de tous les univers, mais tous avec des propriétaires terriblement aimants… Tous ont une histoire bien à eux… dès leur venue sur Terre ! Avant d’entrer dans nos vies, les chatons vont se développer à travers 4 étapes phares qui vont jalonner les 100 premiers jours de leur existence.