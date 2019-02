Bébés chiens : les 100 premiers jours de leur vie

Connait-on réellement bien nos amis les chiens ? Vous êtes-vous déjà demandé, à quoi ressemblait la vie de votre fidèle compagnon avant de le connaître ? Que s’est-il passé entre sa venue au monde et son arrivée chez vous ? Saviez-vous que le chiot naissait sourd et aveugle et qu’il développait tous ses sens le mois de sa naissance ? Qu’a-t-il ressenti lorsqu’il a vu sa maîtresse pour la première fois ? Comment un chiot devient-il un chien ? Voici l’incroyable histoire des 100 premiers jours des chiots : 100 jours où chaque étape est une réelle aventure. Au cours de cette période cruciale, les chiots vont devoir : - Développer leur instinct pour se nourrir et survivre- Apprendre à coordonner leurs mouvements et tenter de tenir sur leurs quatre pattes- Appréhender l’autre et s’imposer- S’adapter aux différents environnements- Découvrir le monde qui les entoureDécouvrez la face cachée de la fulgurante évolution des bébés chiens. Nous avons suivi des chiots de toutes les races, de tous les univers, mais tous avec des propriétaires terriblement aimants… Tous ont une histoire bien à eux… dès leur naissance !