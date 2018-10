La cérémonie du mouchoir : une tradition d'un ancien temps pour attester de la virginité de la mariée

Paquita est venue spécialement de Perpignan pour s'occuper de la cérémonie du mouchoir. Elle est l'une des femmes les plus respectées de la communauté gitane. Ici, tout le monde la redoute. Depuis plus de 20 ans, elle est celle que l'on appelle la Routadora. La cérémonie du mouchoir consiste à attester de la virginité de la jeune fille à marier. Si elle n'est pas vierge, le mariage est annulé et elle déshonorera sa famille. Une tradition douloureuse d'un ancien temps pourtant toujours perpétrée dans certaines communautés gitanes.