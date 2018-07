Devenir maman : notre combat contre l'endométriose

Co-écrit et co-réalisé par Laëtitia Milot et Juliette Brasseur Devenir maman, c’est le combat que Laëtitia Milot a mené pendant dix ans sans relâche. Elle s’est battue contre l’endométriose, une maladie extrêmement douloureuse, l’une des premières causes d’infertilité des femmes.* Engagée dans la sensibilisation du public à l’endométriose, la comédienne a souhaité lever le voile sur cette maladie taboue et invalidante pour de nombreuses femmes. Nous l’avons suivie, pendant près d’un an, dans son combat quotidien pour essayer de devenir maman. Dans ce documentaire exceptionnel, Laëtitia Milot aborde les aspects les plus intimes de la maladie et nous ouvre les portes de sa maison et de son intimité. De l’annonce de sa grossesse jusqu’à l’accouchement, la comédienne nous fait vivre les différentes étapes clés de cette belle aventure : rendez-vous médicaux, échographie, préparation de la chambre du bébé… et fait réagir son mari et ses parents, ses soutiens inconditionnels. La comédienne est également allée recueillir les témoignages très forts de femmes touchées par l’endométriose, mais également du corps médical comme Isabella Chanavaz-Lacheray, médecin gynécologue, le Professeur Horace Roman du CHU de Rouen ou de Julie Gayet, Vice-Présidente de l’association Info-Endométriose et de Yasmine Candau, présidente d’Endofrance. Ce film, à l’image de Laëtitia Milot, optimiste et gai, est un message d’espoir pour toutes les femmes touchées par l’endométriose. Il y a quelques jours seulement, la comédienne a pu réaliser son rêve en donnant naissance pour la première fois à une petite fille. *L’endométriose est une maladie qui toucherait une à deux femmes sur dix, soit 3 à 6 millions de femmes en France et environ 180 millions dans le monde.