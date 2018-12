Enquête sur les produits stars de Noël

La fin d'année est synonyme de repas de fête avec des produits à l’honneur pour Noël et le Réveillon. Il y a bien sûr les produits stars des fêtes comme le foie gras et l’incontournable plateau de fruits de mer apprécié pour sa fraîcheur ou encore les mets d’exception symbolisés par le homard et surtout le caviar.Mais qu’aurons-nous vraiment dans nos assiettes à Noël ?En France, la consommation du foie gras a été multipliée par quatre en trente ans. Pour faire face à la demande et faire baisser les prix, de plus en plus de producteurs délocalisent leur exploitation. En Bulgarie par exemple, où les normes d’élevage sont bien moins rigoureuses que dans le Sud-Ouest de la France, sa région historique. Et pourtant, on retrouve ces produits bulgares dans nos supermarchés avec des étiquettes qui peuvent parfois semer le doute sur leur véritable provenance.Quant au caviar, il reste un symbole du luxe qu’on s’offre parfois comme une petite folie. Mais là encore, un prix élevé n’est pas toujours gage de qualité. Découvrez comment dépister les contrefaçons et reconnaître un bon caviar. Même si, contre toute attente, le meilleur des caviars ne contient pas que des ingrédients bons pour notre santé. Enfin, nous avons décortiqué un incontournable de nos repas de fêtes : le plateau de fruits de mer. Nous avons fait analyser certaines crevettes venues d’Asie, les résultats sont édifiants. En apparence saine, la crevette se révèle parfois gorgée d’antibiotiques, ce qui peut poser un grave problème de santé. Quant au homard, de plus en plus accessible depuis quelques années avec des prix abordables en supermarché, est-ce une si bonne affaire ?