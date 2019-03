FIV et PMA, ils sont prêts à tout pour devenir parents - Les docs du week-end

Stéphanie, Eva-Sophie, Magalie, ou encore Pascal, Sébastien... Ils ou elles sont en couple ou célibataires et tous ont le même rêve : devenir parents.Mais la nature en a décidé autrement : pour eux, impossible d’avoir un enfant naturellement.Alors, comme pour des dizaines de milliers de couples en France, une seule solution : le recours à la science. Chaque année, près de 30.000 enfants naissent grâce à l’aide de la Procréation Médicalement Assistée.Pour les femmes et les couples qui s’y engagent, commence alors un long et difficile combat.FIV, P.M.A, G.P.A, don d’ovocytes... Pendant près d’un an, nous avons suivi avec émotion le parcours de ces familles pour avoir un enfant. Mais toutes y parviendront-elles ? Et comment préserver son couple dans les épreuves ?Avec eux, nous partagerons leurs doutes comme leurs moments de joie mais surtout leur formidable énergie dans l’espoir de parvenir enfin à donner la vie...