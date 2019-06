Gendarmes de choc sur les routes du Nord - Les docs du week-end

Le dimanche, l’émission sera présentée par Tatiana Silva et décryptera notre société et ses nouvelles tendances à travers des reportages et des enquêtes sur la sécurité, la consommation ou encore l'actualité ! Explorez la société grâce à des enquêtes "musclées", sur des thèmes de société comme les problématiques de stationnement et les fourrières automobiles, la traque des chauffards ou la police des assiettes, mais aussi grâce à des reportages tournés en immersion aux côtés des forces de l’ordre et de secours.