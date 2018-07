La grande saga des héros de votre enfance vous propose de revenir sur trois décennies de programmes jeunesse cultes qui ont changé l’histoire de la télévision. Le « Club Dorothée », « Récré A2 », « L’île aux enfants », « Les Minikeums », « Croque vacances » mais aussi « Inspecteur gadget », « Les mystérieuses cités d’or », « Goldorak », des émissions de télévision et des héros qui ont marqué à jamais les esprits de millions de téléspectateurs. Quels étaient les secrets de fabrication des émissions pour enfants les plus célèbres du petit écran ? Comment ont été créés les plus grands dessins animés et les séries pour ados les plus cultes des années 70 aux années 2000 ? Dorothée, Chantal Goya, Douchka… Qui sont vraiment ces artistes qui ont rempli des centaines de salles de concerts et fait rêver des millions d’enfants ? La grande saga des héros de votre enfance, ce sont des images cultes, des moments inoubliables, du rire et des émotions de 7 à 77 ans.