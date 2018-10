Hollywood garage : Les voitures mythiques du cinéma - La DeLorean de Retour vers le futur

Robert " VidéoBob " Mosely est le patron déjanté d'un garage unique au monde dont la spécialité est de répliquer des véhicules emblématiques du cinéma ou de la télévision : Bienvenue dans Hollywood Garage. Epaulé par une équipe de cinéphile marginaux, de l'ingénieur à l'illusionniste timbré, en passant par sa propre femme, VidéoBob retrouve des matériaux et accessoires de films rares, construit et teste des voitures de légende pour des clients extrêmement pointilleux. Dans chaque épisode, suivez cet équipage de passionnés, redonner vie à la DeLorean de Retour vers le futur, la Cadillac de Scarface, la Jeep de Jurassic Park et bien d'autres véhicules mythiques du 7ème art.